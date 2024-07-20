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السبت، 20-07-2024 03:39 م

البنك الدولي: المغرب أظهر مرونة أمام التحديات الاقتصادية

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الوكيل الإخباري-قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات المختلفة.

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وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه "رغم العقبات المختلفة؛ بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة عام 2023".


وأوضح البنك الدولي أن "النمو كان مدفوعاً بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص".


وبحسب البيان، فقد "أسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي".


وشهد المغرب، وفق البيان، زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر "مما يوفر فرصاً تنموية كبيرة"، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.

سكاي نيوز عربية



 




 

 


 

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