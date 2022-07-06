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الأربعاء، 06-07-2022 10:43 ص

البنك الدولي: تراجع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن إلى 13.5 %

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات جديدة نشرها البنك الدولي، تراجع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة (المشاركة الاقتصادية) في الأردن إلى 13.5% في العام الماضي، بعد أن كانت 16.1% في العام 2010، بينما بلغت للذكور 62.3% في العام الماضي، مقارنة مع 61.3% في العام 2010.

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وبلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة المعدَّلة بحسب مقدار التعلُّم للإناث في الأردن 8.10 سنوات دراسية في العام 2020، بينما للذكور كانت 7.24 سنوات، مقارنة مع 8.35 سنوات للإناث و7.44 سنوات للذكور في العام 2010ـ فيما تراجع معدل إتمام المرحلة الإعدادية للإناث من 84.4% في العام 2010 إلى 67% في العام 2020، وللذكور أيضا من 81.1% في العام 2010 إلى 65.7% في العام 2020.


ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من العام الحالي، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.2% (53.2% للذكور مقابل 13.7% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 34.5% (54.8% للذكور و14.0% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2021.


وحافظ الأردن على ترتيبه السنوي العالمي للعام الحالي عند 46.9 نقطة من 100، بعد أن ارتفع العام الماضي 6 نقاط مقارنة مع تقرير عام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100، في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لعام 2022.


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