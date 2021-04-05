البنك الدولي: تسريع التطعيم ضد كورونا يحفز اقتصاد الأردن

الوكيل الإخباري - دعا خبراء في البنك الدولي الأردن، إلى التسريع في وتيرة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وإلى شفافية البيانات والمعلومات والدفع بإصلاحات إضافية؛ للحد من التكلفة الاقتصادية الباهظة لجائحة كورونا ، وصولا إلى زيادة نسب التعافي الاقتصادي.

اضافة اعلان



وقالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي روبرتا جاتي، في تصريحات صحفية،إن "شفافية البيانات والأعمال ، ومراقبة الوضع الصحي ، وزيادة عمليات التطعيم ضد الفيروس ضرورية لمساعدة الأردن في الخروج من أخطار هذه الجائحة وتداعياتها، إضافة إلى إنقاذ الحياة ، والإسهام في تخفيض النفقات".



وأوضحت أن "الشفافية تؤدي دورا مهما في المساعدة على بحث أوجه المفاضلة بين الاحتياجات قصيرة الأجل ، ومخاطر الدين العام على المدى الطويل"، مشيرة إلى أنه "من الممكن تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ؛ باللجوء إلى الشفافية في إتاحة المعلومات العامة ، وتداولها بشأن انتشار فيروس كورونا وبرامج التطعيم".



وحتى الأحد، تلقى أكثر من 325 آلف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل أكثر من 115 ألفاً على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الذي أشار إلى أن عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وصل إلى 1003464 شخصا.



ويدرس البنك الدولي، تقديم 150 مليون دولار؛ لتمويل مشروع يدعم تسريع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الأردن ، وشراء المزيد من اللقاحات.