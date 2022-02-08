البنك الدولي: تلوث الهواء يكلّف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 141 مليار دولار سنويا

الوكيل الاخباري- أعلن البنك الدولي أنّ تلوّث الهواء يكلّف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً، داعيًا دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها "أكثر خضرةً".



وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ تكلفة تلوّث الهواء إضافة إلى تلوّث البحار والسواحل "تُقدر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي" في بعض بلدان المنطقة مثل مصر ولبنان واليمن، لافتًا إلى أنّ "مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم".



وجاء في التقرير وعنوانه "سماوات صافية وبحار نقية" أنّ "الإنتاجية تنخفض إذا لم يتمكّن السكّان من العمل بعد أن يمرضوا هم أو أفراد أسرهم بسبب تلوّث الهواء"، مضيفًا "يمكن أن تمثّل تكاليف الرعاية الصحية عبئًا كبيرًا على الأفراد والحكومات".

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