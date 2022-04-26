البنك الدولي يبحث تقديم 480 مليون دولار للأردن

الوكيل الإخباري - قالت بيانات خاصة بالبنك الدولي، إن هناك مقترحا لتمويل مشروع أردني جديد لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في المملكة.

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وبينت المعلومات، إن المشروع لا يزال في مراحل المفاوضات الأولية، وأن التكلفة المقترحة للمشروع قد تصل إلى 480 مليون دولار قابلة للتغيير لغاية الموافقة النهائية على المشروع من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك من عدمها.



ويهدف المشروع المقترح تمويله إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على الأسر الضعيفة في الأردن.



وأشارت البيانات إلى أن المشروع الذي عنوانه "Emergency Food Security" سيتم تنفيذه من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى أن المفاوضات جارية حاليا بين البنك الدولي ووزارة التخطيط. (المملكة)

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