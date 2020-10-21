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الأربعاء، 21-10-2020 10:19 ص

البنك الدولي يتكفل بعلاج كورونا لـ 5300 شخص في الأردن

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الوكيل الإخباري - أسهم مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الممول من البنك الدولي، بتغطية تكلفة الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص في الأردن.

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وقال البنك الدولي، إن المشروع البالغ قيمته 20 مليون دولار، غطى تكلفة الحجر الإلزامي لأكثر من 5300 شخص في أواخر آذار/ مارس 2020، موضحا أن المشروع يهدف إلى الوقاية من هذا المرض، واكتشاف حالات الإصابة، والتصدي لهذه الجائحة، وتقوية نظام الرعاية الصحية في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة.


وأضاف البنك أن المشروع سيمول شراء المعدات الطبية الحيوية اللازمة للرعاية الإكلينيكية لحالات الإصابة بكورونا. 


 




 

 


 

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