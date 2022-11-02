البنك الدولي يتوقع استمرار انتعاش اقتصاد الإمارات

الوكيل الإخباري - توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة "كوفيد -19".



وأكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، للإعلان عن آخر مستجدات النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، "التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9 بالمئة خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2بالمئة وغير النفطي بنحو 4.6 بالمئة".



وأشار إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1 بالمئة عام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7 بالمئة والناتج غير النفطي بنحو 4.7 بالمئة، كما توقع أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط.

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وأوضح أن تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد -19"، الى جانب التطورات الإيجابية في أسواق النفط، أديا الى تحقيق حالات تعاف قوي خلال العامين الماضي والجاري في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

بترا