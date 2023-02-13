الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

نواب يطالبون الحكومة بالعمل على جذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية

الدبعي يشارك في اجتماع رؤساء مجالس البحوث العلمية في الشرق الأوسط وافريقيا

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية- اسماء

الخارجية: وفاة طفلة اردنية كانت تقيم في أنطاكيا برفقة والدتها جراء زلزال تركيا

بعد نشر "الوكيل الإخباري".. العثور على الطفل عمر عفادلة في إربد

الملك يزور كتيبة التدخل السريع/91 - صور

22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

إعلان هام للاردنيين في شيكاغو

أين توجد بؤر الزلازل في العالم؟

 
الإثنين، 13-02-2023 03:38 م

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط

06577e9e-البنك-الدولي


الوكيل الإخباري - توقع نائب رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 % خلال 2023.

اضافة اعلان


وأشار بلحاج إلى الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الدول المستوردة للنفط (مثل تونس ولبنان ومصر)، بعكس الدول المصدرة للنفط.


وقال بلحاج إن التحدي الأول التي تواجه المنطقة وخاصة الدول المستوردة للنفط هي الديون والبطالة والتغير المناخي.


وأوضح أن هناك نحو 300 مليون باحث عن عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 20 عاما.


وبالحديث عن سوريا، أكد بلحاج أن البنك الدولي يبحث عن عدة خيارات تمويلية لمساعدة سوريا على مواجهة أزمة الزلزال. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
ارتفاع-أسعار-الدولار

هبوط النفط والذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم

176469_5_1646314302

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

file

22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

-110569036

توقعات باستمرار التضخم بمنطقة اليورو

6a86bdf896d337bed94265522a679678a783f3db

84 مليار دولار خسائر الزلزال في تركيا

encyclopedia-ما-هو-سعر-الفائدة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

أخبار متعلقة
6a86bdf896d337bed94265522a679678a783f3db

84 مليار دولار خسائر الزلزال في تركيا

1589384530_764_90391_kline

الصادرات البترولية في مصر ترتفع إلى 18.2 مليار دولار

2617879

صندوق النقد: للزلزال تأثير كبير جدا على اقتصاد تركيا

854

كيف ستتأثر صادرات تركيا بالتبعات الاقتصادية للزلزال؟

8852

بورصة إسطنبول تهبط 6% وسط مخاوف من تداعيات الزلزال

2111161-5530587

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان