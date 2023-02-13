البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - توقع نائب رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 % خلال 2023.

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وأشار بلحاج إلى الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الدول المستوردة للنفط (مثل تونس ولبنان ومصر)، بعكس الدول المصدرة للنفط.



وقال بلحاج إن التحدي الأول التي تواجه المنطقة وخاصة الدول المستوردة للنفط هي الديون والبطالة والتغير المناخي.



وأوضح أن هناك نحو 300 مليون باحث عن عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 20 عاما.



وبالحديث عن سوريا، أكد بلحاج أن البنك الدولي يبحث عن عدة خيارات تمويلية لمساعدة سوريا على مواجهة أزمة الزلزال. ( سكاي نيوز )