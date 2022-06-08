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الأربعاء، 08-06-2022 09:19 ص

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1 % العام الحالي

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الوكيل الإخباري - توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الذي صدر عن البنك، نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي بنسبة 2.1 % و لعامي 2023 و2024 بنسبة 2.3 %.

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وعلى المستوى العالمي، توقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.7 % في 2021 إلى 2.9 % في 2022 - وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر كانون الثاني والبالغة  4.1 % كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي التأرجح حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية. 

وتوقع البنك أن يبقى مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5 % عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا.


ويُتوقع أن يتراجع التضخم العالمي العام المقبل، لكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في الكثير من الاقتصادات.


فيما يشير التقرير إلى أنه إذا ما بقي التضخم مرتفعاً، فإن تكرار قرارات فترة الركود التضخمي السابقة يمكن أن تترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنباً إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

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