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السبت، 20-02-2021 01:18 م

البنك الدولي يحث على عقود موحدة للحصول على لقاحات كوفيد-19

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن البنك يعمل على توحيد عقود لقاحات "كوفيد-19" التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية ويحث تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحا بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات.

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ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن ديفيد مالباس أنه "يتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على تمويل لقاحات بقيمة 1.6 مليار دولار لاثنتي عشرة دولة من بينها الفلبين وبنغلاديش وتونس وإثيوبيا بحلول نهاية آذار/ مارس على أن تتبعها 30 دولة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.


ولفت مالباس إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات المحلية لتحديد الثغرات وسدها في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنعة.


وأضاف أن لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك أربعة مليارات دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية أو بناء مصانع جديدة بما في ذلك في الدول المتقدمة ولكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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