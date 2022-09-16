الجمعة 16-09-2022
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الجمعة، 16-09-2022 01:45 م

البنك الدولي يحذر من ركود محتمل العام المقبل

البنك الدولي


الوكيل الاخباري - قال البنك الدولي، إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، قد يؤدي إلى ركود عالمي في عام 2023.

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ونقلت هيئة (بي بي سي) البريطانية، عن البنك الدولي، أن البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة "بدرجة من التزامن لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية" لمواجهة ارتفاع الأسعار.


ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.


وأشارت الهيئة إلى أن تحذير البنك الدولي؛ يأتي قبل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع المقبل.


بترا


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