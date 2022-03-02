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الأربعاء، 02-03-2022 09:15 ص

البنك الدولي يُحضّر مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بـ 3 مليارات دولار

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الوكيل الاخباري- أعلن البنك الدولي أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.

وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي "نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بدفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها".

وأضاف أنّ هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص "للصحة والتعليم".

ومنذ 24 شباط/فبراير تتعرّض أراضي أوكرانيا لغزو روسي.

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