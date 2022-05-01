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الأحد، 01-05-2022 12:11 م

البنك الدولي يحوّل 107 ملايين دولار لدعم تعافي الأردن اقتصادياً

البنك-الدولي


الوكيل الإخباري - حوّل البنك الدولي 107 ملايين دولار كدفعة ثانية من الدفعات الخاصة ببرنامج يدعم الأردن في تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل.

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ومع الدفعة الجديدة، التي حوّلت بنهاية نيسان يرتفع إجمالي الدفعات إلى 230 مليون دولار، بعد تحويله 123 مليون دولار في آب 2021، للمشروع البالغ قيمته الإجمالية نحو 1.2 مليار دولار، ليصبح ثاني إجراء صرف من مدفوعات المشروع، الذي يلتزم البنك بتمويله بقيمة 500 مليون دولار.


ووافق البنك في 10 حزيران 2021، على البرنامج لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، كما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج لمساعدة الأردن في معالجة الفقر.


وبحسب وثيقة، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.213 مليار دولار.


وتوقع البنك الدولي أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.

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