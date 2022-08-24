البنك الدولي يدرس تجديد تمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن

الوكيل الإخباري - يدرس البنك الدولي تقديم تمويل إضافي لمشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن الذي كان قد موله في 2019، من خلال تقديم منحة تقدر بـ9.5 مليون دولار.



وكان البنك قد وافق العام 2019 على تقديم قرض قدر بـ6.5 مليون دولار لتمويل المشروع الذي يتضمن تأسيس “وحدة” أو “سكرتارية” في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، متخصصة في متابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في الأردن.



وكان البنك قد قيم المشروع في أيار الماضي بأنه يسير بدرجة مرضية، وحقق تقدما كبيرا، إذ تم تزويد سكرتارية الإصلاح الآن بكامل طاقمها وتشغيلها، فيما ما تزال بحاجة إلى تعزيز خبرتها الفنية للمشاركة بفعالية في وضع وتنفيذ السياسات الواردة في “مصفوفة الإصلاح.

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وأشار الى أن سكرتارية الإصلاح في العملية النهائية لتحديث مصفوفة الإصلاح، وذلك بالتعاون مع الحكومة، وهي تدعم بشكل فعال تنفيذ العمليات الرئيسية للبنك الدولي، مثل برنامج الاستثمار الشامل والشفاف والمستجيب للمناخ الذي بدأ سريانه في آب الماضي.



وتتكون مصفوفة الإصلاحات من إصلاحات أفقية على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وخفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق)، وتحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة وإصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة. ( الغد)



