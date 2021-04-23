البنك الدولي يدرس تمويل مشروع لتحسين خدمات المياه في الأردن

الوكيل الإخباري - يدرس البنك الدولي، تقديم 150 مليون دولار، لتمويل مشروع يدعم تحسين كفاءة خدمات المياه وإيصالها في الأردن، "الذي يعاني الصيف الحالي بحسب وزارة المياه عجزا مائيا صعبا قد يصل إلى 15 مليون متر مكعب".

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ووفق بيانات للبنك الدولي، اطلعت عليها "المملكة"، فإن الهدف الإنمائي للمشروع الذي عنوانه "برنامج تعافي قطاع المياه في الأردن"، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 600 مليون دولار، ويؤكد البنك في دراسته التزامه في الوقت الحالي بـ 150 مليون دولار.



وزير الزراعة محمد النجار، تحدث لـ "المملكة" مؤخرا، عن "وجود عجز حالي قدره 20 مليون متر مكعب في مياه الشرب مقارنة بالعام الماضي، أما العجز الكلي فهو 40 مليون متر مكعب".



وزارة المياه، قالت إن "الواقع المائي في الأردن حرج جدا والموسم المطري لم يسجل سوى كميات متواضعة ولم تتجاوز 60%".



الوزارة، أشارت في تقرير سابقا إلى أنها "أنفقت أكثر من نصف مليار دينار خلال الـ 10 سنوات الماضية في عمّان لغايات تنفيذ خطط متتالية حول هدر المياه وتحديث الشبكات، و4 مليارات على قطاع المياه خلال السنوات القليلة الماضية"، موضحة أن "كميات المياه تتراجع ومخازن المياه الجوفية تتراجع، والأمطار والتغيرات المناخية تؤثر عاما بعد عام بشكل كبير على واقع الأردن المائي".



وتظهر البيانات أن مشروع البنك الدولي قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 19 نيسان/أبريل الحالي، حيث أن مبلغ الالتزام الحالي من البنك يصل إلى 150 مليون دولار، وهو "مبلغ إرشادي ويمكن تعديله أثناء إعداد المشروع وتنفيذه".



يذكر أن البنك الدولي درس مسبقا، مشروعين لنقل مياه الديسي بقيمة التزام تبلغ 100 مليون دولار لكل مشروع، وبكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، إلا أن المشروعين لم ينفذا، فيما كان أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون الثاني/ يناير 1968.