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الخميس، 14-04-2022 03:44 م

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن العام الحالي

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الوكيل الإخباري- رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بواقع 0.1 نقطة مئوية، إذ توقع أن يصل في العام الحالي إلى 2,1%، مقابل نمو متحقق في العام الماضي بنسبة 2%.

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وبحسب التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن البنك الدولي توقع استمرار نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 2,3%، وذلك بعد تسجيله انكماشا بنسبة 1,6% في العام 2020 مع بدء أزمة جائحة كورونا.


وأشار التقرير إلى أنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة في المنطقة، بسبب ضعف الأداء في السنة 2020-2021.


وتوقع البنك أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الأردن إلى 1,8% للعام الحالي و2,2% للعام المقبل 2023، مقارنة مع 1,4% في العام الماضي، و-2,5% للعام 2020.


أضاف التقرير، أن التعافي الاقتصادي للأردن خلال عام 2021 كان ثابتًا، حيث وصل إلى 2.1٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بقيادة انتعاش واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة.

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