البنك الدولي يصف حالة الركود الاقتصادي بسبب كورونا

الوكيل الاخباري- وصف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب بها تفشي وباء "كورونا"، بـ" الركود الاقتصادي".

اضافة اعلان



وقال مالباس: "أخشى أن أقول بأننا سنشاهد فترة كساد اقتصادي، والسؤال هو إلى متى ستستمر: في الثلاثينيات (1930) استمرت 10 سنوات أو أكثر في بعض البلدان، وآمل أن تكون أقصر هذه المرة، بسبب تصرفات الحكومات وبسبب إجراءات القطاع الخاص".



وأضاف: "يتوفر الكثير من المعلومات لمجموعات أكبر بكثير من الناس حول العالم، ويتفاعل الملايين منهم، في محاولة لفهم الأزمة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الاقتصاد،وهذه أداة قوية لم تكن متاحة خلال فترة الكساد الكبير".



وأشار مالباس إلى أنه ليس لديه تقدير دقيق لموعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة.



وشدد على أن "الأمر سيستغرق سنوات عديدة خاصة في حالة البلدان النامية"،في الوقت نفسه، وفقا لرئيس البنك الدولي، ستتعافى البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة بشكل أسرع، في تصريحات نشرتها صحيفة "إلبايس" الإسبانية.

المصدر: سبوتنيك



