البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إنه قدم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الحرب الروسية في 24 شباط والحرب المستمرة على أراضيها.

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جاء ذلك عشية مؤتمر ينعقد في برلين اليوم الثلاثاء، يناقش خلاله زعماء عالميون وخبراء تنمية ومدراء تنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد حرب روسيا، الذي دخل حاليا شهره التاسع.



وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "تواصل الحرب الروسية التسبب في دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية- بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء- مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر".



وأضاف "سيستخدم الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية، نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها".

CNBC

