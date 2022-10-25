الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

 
الثلاثاء، 25-10-2022 08:42 ص

البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

1646940765121


الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إنه قدم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الحرب الروسية في 24 شباط والحرب المستمرة على أراضيها.

اضافة اعلان


جاء ذلك عشية مؤتمر ينعقد في برلين اليوم الثلاثاء، يناقش خلاله زعماء عالميون وخبراء تنمية ومدراء تنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد حرب روسيا، الذي دخل حاليا شهره التاسع.


وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "تواصل الحرب الروسية التسبب في دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية- بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء- مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر".


وأضاف "سيستخدم الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية، نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها".

 

CNBC
            

إقرأ ايضا
1666710814605

البورصة تدعو الشركات المُدرجة إلى تزويدها بالبيانات المالية للربع الثالث

1020225131637181962927

خلال 4 ساعات.. ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في المملكة

cdn4.premiumread

أرباح مبشرة تدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع

000_329J2J7_0

شركات الغاز الأوروبية تتوقع شتاء مريحا في القارة العجوز

ليرة2

انخفاض سعر الليرة الرشادي والإنجليزي في المملكة

ذهب خاص 2

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

أخبار متعلقة
ebb6844c-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.-2

عالميا.. الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوع

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

تراجع أسعار النفط عالميا

image (57)

تراجع أسعار الذهب عالميا

image (57)

تراجع أسعار الذهب عالميا

image (57)

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

main_image5e5cc309d0689

108 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيلول الماضي