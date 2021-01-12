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الثلاثاء، 12-01-2021 12:17 م

البنك الدولي يقرر استثمار 5 مليارات دولار في 11 دولة أفريقية

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الوكيل الاخباري - أعلن البنك الدولي، الاثنين، أنه قرر استثمار ما يزيد على 5 مليارات دولار في 11 دولة أفريقية.

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قال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه سوف يستثمر هذه الأموال على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح البيان أن الهدف من استثمار هذه الأموال هو المساعدة في استعادة التنوع البيئي وتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سبل العيش في 11 دولة أفريقية أثناء تعافيها من جائحة كورونا.


وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاستثمار سيساعد في تحسين حياة الناس بينما تتعافى تلك الدول من كوفيد-19 وتتعامل مع تأثير فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.


وذكر البنك في بيانه أن الأموال سوف تستفيد منها دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي.


من جانبه، قال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن: "استعادة النظم البيئية الطبيعية في الأراضي الجافة بأفريقيا تعود بالنفع على كل من الناس والكوكب".


وتتماشى العديد من هذه الجهود مع مبادرة السور الأخضر العظيم، التي تهدف إلى القضاء على التصحر والفقر والجوع، وتغيير حياة ملايين البشر الذين يعيشون في منطقة الساحل الأفريقي التي تعد أحد أكثر الأماكن فقرا في العالم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

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