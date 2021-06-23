الأربعاء 23-06-2021
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البنك الدولي يمنح الأردن 64 مليون

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الأربعاء، 23-06-2021 01:30 م

البنك الدولي يمنح الأردن 64 مليون

البنك الدولي


الوكيل الإخباري - وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 63.75 مليون دولار أمريكي لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن لدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات فيروس كورونا، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضرراً.

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وهذا التمويل الإضافي سيدعم الأردن في تحقيق هدفه في تطعيم 75% من السكان البالغين وذلك لتحقيق التعافي المبكر والقادر على الصمود.


ويشمل التمويل الإضافي قرضاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلاً بشروط ميسرة بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، بالإضافة إلى منحة قدرها 1.25 مليون دولار أمريكي مقدمة من جانب الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.


 




 

 


 

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