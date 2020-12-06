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الأحد، 06-12-2020 09:33 ص

البنك الدولي: 150 مليون دولار لدعم القطاع الخاص بالأردن

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الوكيل الإخباري - يدرس البنك الدولي، تقديم 124 مليون دولار، لتمويل مشروع يدعم تعافي وصمود القطاع الخاص في الأردن من جائحة فيروس كورونا المستجد"، من أصل 150 مليون دولار، بحسب بيانات للبنك.

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وأشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع الجديد الذي جاء بعنوان "الأردن: مشروع تعافي وصمود القطاع الخاص من كوفيد-19"، تبلغ 150 مليون دولار، يلتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ 124 مليون دولار، فيما لم تحدد البيانات الأولية تمويل الإلتزامات الأخرى البالغة 26 مليون دولار.


ويهدف المشروع إلى "دعم مرونة المؤسسات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم للتعافي من كوفيد-19 من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتطوير قدرات الشركات والدعم المؤسسي ونموها مستقبلا".


وتظهر البيانات أن حالة المشروع بأنه قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لحساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


البنك الدولي، أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.


 




 

 


 

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