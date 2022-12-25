البنك الدولي: 222 مليون شخص بالعالم سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2023

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -
قال البنك الدولي في أحدث تقرير أصدره عن مسار الأمن الغذائي في العالم
، أنه لا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الدول ذات الدخل المنخفض والدول الفقيرة، وأنه سيرتفع على الأرجح عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص في 53 بلدا خلال العام القادم.اضافة اعلان
وبيّن التقرير الذي صدر عن البنك قبل أيام، واطلع عليه" الوكيل الإخباري" أن المعلومات الخاصة بالفترة بين شهري آب وتشرين الثاني 2022 تُظهر ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إذ سجل 88.2% من البلدان منخفضة الدخل، و90.7% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم الذي تجاوز 5%.
وقال إن البلدان الأكثر تضرراً تقع في ( أفريقيا وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى).
وأوضح التقرير أنه أقفل مؤشرا أسعار الزراعة والتصدير على معدل أعلى بنسبة 1% و6% على الترتيب، كما ارتفعت أسعار القمح والأرز بنسبة 1% و6% على التوالي، في حين انخفضت أسعار الذرة بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.
وقد أصبح متوسط أسعار القمح أقل في كانون الأول بنسبة 5% على أساس سنوي، بينما أسعار الذرة والأرز أعلى بنسبة 9% و 12% على الترتيب.
ويشير المؤشر العالمي للجوع لعام 2022 إلى أن الأزمات المتداخلة كشفت عن ضعف الأنظمة الغذائية، وأن التقدم العالمي في مكافحة الجوع قد ثبت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.