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الإثنين، 15-03-2021 07:05 م

نحو مليون عائلة فقيرة

البنك الدولي : 300 مليون دولار لصالح تونس لمواجهة الفقر

تونس
العلم التونسي


الوكيل الإخباري - أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين أنه سيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس، التي تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية أوقدت شرارة احتجاجات متصاعدة.

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وقال فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "شرط هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة".

 

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن "الدعم سيكون ضمن برنامج اجتماعي تحت الإشراف المباشر لرئيس الدولة".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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