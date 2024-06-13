الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

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الخميس، 13-06-2024 03:36 م

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

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الوكيل الاخباري - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

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وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في الأردن، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي.


ووفقا لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً.

 

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