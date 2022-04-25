الإثنين 25-04-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

توقع رفع اسعار المحروقات 50 فلساً و3 سيناريوهات حول التسعيرة الجديدة

3 وفيات و561 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

الجيش يكرم ذوي الشهداء بمناسبة عيد الفطر

مليون و 270 ألف دونم غير مستغل زراعيا في المفرق

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

الدوريات الخارجية: لا حوادث مرورية خلال الذروة الصباحية

الزراعة : فتح باب استيراد الليمون اعتبارا من الإثنين

3 إصابات بحادث سير في صافوط - صور

مهيدات: النظام المعدِّل لفحص الأدوية يعد إجراء لتسريع تسجيل الأدوية

الإثنين، 25-04-2022 09:21 ص

البنك المركزي الأوروبي: رفع الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة

bankmarkazi2020-730x438


الوكيل الاخباري- أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة المسبّبة لنصف التضخم في القارة الأوروبية، رغم الضغوط التي تواجهها المؤسسة المالية الأوروبية لرفع أسعار الفائدة.

وقالت لاغارد خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية، إن "التضخم في أوروبا مرتفع جدا حاليا، 50% منه مرتبط بأسعار موارد الطاقة"، مضيفة أن "حرب روسيا في أوكرانيا رفعت هذه الأسعار بشكل كبير".

وتابعت: "إذا رفعتُ أسعار الفائدة اليوم، لن يُخفض ذلك سعر موارد الطاقة".

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
0L5A0275

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

M63A4562

توقع رفع اسعار المحروقات 50 فلساً و3 سيناريوهات حول التسعيرة الجديدة

download

الأسوأ لم يأتِ بعد.. أفضل صندوق تحوط صيني يتخلص من استثماراته في الأسهم

6266189b4236047cc927e259

صحيفة: سياسة العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى تقويض هيمنة الدولار

bda4b7df-02d5-44f4-a79f-3b04155a76ad

ارتفاع إيرادات هيئة السوق السعودية 6% إلى 1.65 مليار ريال في 2021

62662ece4c59b71145081130

البنك المركزي الصيني يخفض قيمة اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى

أخبار متعلقة
20200805092430afpp-afp_1wa7jm.h-730x438-1

الذهب يتراجع عالمياً

1633250151_796_91790_euronoteslarge

اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تزايد الرهان على رفع الفائدة

626115564c59b73e2532cf8b

ماذا ينتظر سعر الفائدة الروسي في المستقبل القريب؟

625fd05a42360442187f38a1

الغارديان تحذر من ركود اقتصادي قد يواجه بريطانيا هذا الصيف

625de2a966ac1

الدولار يلامس أعلى مستوى في عامين بدعم من توقعات بزيادات حادة في الفائدة

lvl220220408120835259

في خطوة مفاجئة..المركزي الروسي يخفض نسبة الفائدة من 20 إلى 17%