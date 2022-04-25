البنك المركزي الأوروبي: رفع الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة

الوكيل الاخباري- أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة المسبّبة لنصف التضخم في القارة الأوروبية، رغم الضغوط التي تواجهها المؤسسة المالية الأوروبية لرفع أسعار الفائدة.



وقالت لاغارد خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية، إن "التضخم في أوروبا مرتفع جدا حاليا، 50% منه مرتبط بأسعار موارد الطاقة"، مضيفة أن "حرب روسيا في أوكرانيا رفعت هذه الأسعار بشكل كبير".



وتابعت: "إذا رفعتُ أسعار الفائدة اليوم، لن يُخفض ذلك سعر موارد الطاقة".

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