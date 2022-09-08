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الخميس، 08-09-2022 03:25 م

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

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الوكيل الإخباري- رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.25% لتسجل أعلى مستوياتها منذ العام 2011.اضافة اعلان


ويكافح البنك المركزي الأوروبي التضخم المرتفع حيث قفز معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.1٪ في آب/أغسطس الماضي.

وفي الوقت نفسه، اشتدت أزمة الطاقة بعد أن أوقفت روسيا تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى، مما زاد من تهديد التوقعات لفصل الشتاء.

تشير أحدث المؤشرات الاقتصادية بالفعل إلى ضعف الأداء، الاقتصادي داخل اوروبا حيث أظهرت مؤشرات مديري المشتريات انكماشا في نشاط القطاع الخاص للشهر الثاني بينما تباطأت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ولا تزال الثقة بين المستهلكين والشركات منخفضة للغاية.

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