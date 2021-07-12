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الإثنين، 12-07-2021 02:11 م

البنك المركزي الإماراتي يعتزم إصدار عملة رقمية في إطار استراتيجية 2023-2026

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الوكيل الإخباري- أعلن مصرف الإمارات المركزي، أهم توجهاته الاستراتيجية خلال الفترة بين أعوام 2023- 2026، طالبا من شركائه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

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وفي بيان له، كشف المصرف المركزي في موقعه الإلكتروني، أن توجهاته الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة تتضمن 7 أهداف، منها "إصدار عملة رقمية، ودعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، كما تشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، وذلك بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل".


وحدد المصرف المركزي، تاريخ 15 يوليو الجاري، لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان "التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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