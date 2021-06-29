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الثلاثاء، 29-06-2021 07:16 م

البنك المركزي : الارتفاع الحالي لأسعار السلع يتوقع أن يكون مؤقتا

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الوكيل الاخباري -  قال البنك المركزي إن الارتفاع الذي تشهده أسعار السلع محلياً وعالمياً يتوقع أن يكون مؤقتاً، خاصة مع انخفاض دخول الأفراد واحتواء نمو الطلب العالمي.اضافة اعلان


وتطرق مدير دائرة الأبحاث في البنك، الدكتور نضال العزام، خلال إطلاق تقرير البنك الدولي الثلاثاء، إلى تدخلات “المركزي” خلال جائحة كورونا عبر تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز سيولة البنوك وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة.

وأشار إلى أن إجمالي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا المجال بلغت حوالي 7، 2 مليار دينار، أو ما نسبته 6 ،8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 




 

 


 

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