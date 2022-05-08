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البنك المركزي : التزامنا راسخ بالحفاظ على استقرار صرف الدينار عند مستوياته الحالية

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الأحد، 08-05-2022 10:32 م

البنك المركزي : التزامنا راسخ بالحفاظ على استقرار صرف الدينار عند مستوياته الحالية

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الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي نضال العزام، الأحد، إن قرار تعديل أسعار الفائدة باتجاه الرفع أو التخفيض ينبثق من قانون البنك المركزي الذي حدد بوضوح شديد أهداف البنك المركزي وهي المحافظة على الاستقرار النقدي والحفاظ على قابلية تحويل الدينار (العملة المحلية) والمساهمة في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات صحفية  أن الهدف من القرار الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

"لدينا سعر الصرف الثابت المعمول به منذ تشرين أول عام 1995 كان هو المرتكز الأساسي للسياسة النقدية وهو هدف البنك المركزي، وهناك التزام راسخ وأكيد من قبل البنك المركزي بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار عند مستوياته الحالية، ولدينا من الأدوات والوسائل التي تضمن استمرار ورسوخ كما هو قوة ومتانة الدينار الأردني" وفق العزام . 

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