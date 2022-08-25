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الخميس، 25-08-2022 11:05 ص

البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في السوق

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الوكيل الإخباري - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس، ملياري يوان ( حوالي 291.82 مليون دولار أميركي) في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.اضافة اعلان


ووفقًا لبنك الشعب الصيني، تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 بالمائة، بهدف الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ "الريبو العكسي" عمليات مالية يقوم البنك المركزي من خلالها بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية عبر عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبلو في ذات السياق ، قرر بنك الصين المركزي صباح اليوم الخميس، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.8536 يوان لكل دولار.

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