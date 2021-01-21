الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

تعرف على الحالة الجوية نهاية الاسبوع في البحر الميت والعقبة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

العمل تضع بروتوكولات لبعض القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

ترامب يوجه الخدمة السرية بحماية أبنائه

الخميس، 21-01-2021 10:43 ص

البنك المركزي الليبي: تراجع إيرادات الطاقة 92%

479


الوكيل الاخباري - أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء أن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92 بالمئة العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.

اضافة اعلان

وقال البنك المركزي في طرابلس إن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.


وإنتاج الخام وصادراته تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، لكنها لا تتفق مع أرقام البنك بشأن الإيرادات.


وعاشت ليبيا انقساما لسنوات بين إدارتين واحدة في طرابلس، حيث حكومة الوفاق الوطني والثانية في الشرق، حيث تتمركز قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.


وتعاني ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي، وتعرضت منشآت الطاقة، مصدر ثروة البلاد الرئيسي للهجوم مرارا من القوات المتحاربة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4fcfc399-0a9d-4711-b0f5-5cfa45f23ae3-AP20226667076368

عقوبات ترامب تكلف هذه الدولة 20 مليار دولار

Digging-for-Gold-in-Argentina

مصر توقع 5 عقود للتنقيب عن الذهب

27967

إيران تفتتح أكبر مصفاة للغاز في الشرق الأوسط

106300927-1576601939422rts2v8lf

الدولار يتراجع بعد إعلان بايدن حزمة مساعدات ضخمة

Leb-cars-street

البنك الدولي يخصص 34 مليون دولار لدعم حملة لقاحات كورونا في لبنان

120211785218702684411

تعرف على اسعار الذهب اليوم في الاردن

أخبار متعلقة
1611150395068

ارتفاع أسعار النفط عالميا

thumbs_b_c_11437196b352d7c4fbaf23d425024511

النفط يتجاوز 56 دولارا بفضل آمال التحفيز الأمريكي

1020191073920896

برميل برنت يصعد في ظل تفاؤل بشأن الاقتصاد

08oilcrisis-3-mobileMasterAt3x

بسبب ارتفاع الدولار وتنامي انتشار كورونا.. خسائر النفط تتزايد

1220202291230797751041

أسعار النفط عالمياً تواصل التراجع

a8ca3095cb17439b9ccb5e59f5813578_18

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات قوية