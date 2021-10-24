البنك المركزي: جميع القطاعات ساهمت بالنمو باستثناء المطاعم

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي في الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري.



ووفق البيانات الصادرة من البنك المركزي فإن كافة القطاعات ساهمت بالنمو الاقتصادي، باستثناء قطاع المطاعم والفنادق، الذي شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2%.



وأشار البنك المركزي، إلى أن جميع القطاعات ساهمت بشكل إيجابي في معدل النمو باستثناء قطاع المطاعم والفنادق.

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