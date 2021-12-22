البنك المركزي: قيمة إجراءاتنا المالية على الجائحة 2.8 مليار دينار

الوكيل الإخباري - أكد نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس أنّ البنك المركزي حافظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني منذ عام 1995 مدعوم من الاحتياطات الأجنبية 17.6 مليار دولار تكفي لتغطية المستوردات لـ9.2 الذي يعتبر رقم غير مسبوق ولم تحققه المملكة في تاريخها.

اضافة اعلان



وأضاف شركس، خلال مداخلته في اللجنة المالية النيابية، أنّ الاحتياطات الأجنبية كانت في نهاية العام الماضي 15.9 مليار دولار وارتفعت إلى 17.6 مليار دولار؛ ولذلك بلغ الارتفاع 1.7 مليار دولار.



وأشار إلى أن البنك حافظ على معدلات تضخم متدنية تتناسب مع النشاط الاقتصادي؛ إذ أعلن بالأمس أن معدل التضخم بلغ 1.2 بالمئة ويتوقع أن ترتفع مع نهاية العام إلى 1.5 بالمئة.



ولفت إلى أن القطاعات المصرفية تتمتع بمتانة مالية عالية، حيث تبلغ قيمة كفايات رأس المال للبنوك الأردنية تبلغ 18.3 بالمئة وهي الأعلى بالمنطقة، ما يدل على قدرة البنوك في الأردن على تحمل الصدمات التي اثبتت أنها استوعبت صدمة الجائحة.



وأوضح أن البنك المركزي قام بإجراءات استباقية خلال الجائحة منذ شهر آذار في 2020، مشيرا إلى أن قيمة الإجراءات المالية بلغت 2.8 مليار دينار أي ما يعادل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وقال، إن أهداف تلك الإجراءات تمثلت بتوفير سيولة للقطاع العام؛ لذا قام البنك بتخفيض سعر الفائدة إلى جانب تخفيض الاحتياط الاجباري، فضلا عن استحداث برنامج التمويل الميسر.

