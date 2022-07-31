الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 31-07-2022 09:46 م

البنك المركزي : مليار دينار زيادة عرض النقد

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الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة عرض النقد في المملكة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بمقدار مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي.

وبلغت قيمة عرض النقد، بنهاية أيار (مايو) الماضي، 40.5 مليار دينار مقارنة مع 39.5 مليار في نهاية العام 2021، وبذلك يكون عرض النقدي قد زاد بنحو 2.6 % في الشهور الخمسة الأُولى .

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

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