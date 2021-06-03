البنك المركزي يصدر التقرير الأول للاشتمال المالي في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاشتمال المالي الأول (2018-2020) الذي يعرض المبادرات والجهود المبذولة من قبل البنك وشركائه في سبيل تعزيز الاشتمال المالي بالمملكة.وقال البنك، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه في ضوء انتهاء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020، والتي جرى إطلاقها في كانون الأول 2017، يأتي تقرير الاشتمال المالي كأول تقرير يصدره البنك المركزي الأردني في هذا المجال.ويعرض التقرير الجهود المستمرة للبنك المركزي وشركائه في تحقيق أهداف الاشتمال المالي، استناداً إلى مجموعة السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي تضم 3 ركائز أساسية وهي: تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الأصغر، والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى ممكنات الأطر القانونية والتنظيمية، وحماية المستهلك المالي، وبناء القدرات المالية، والبيانات والأبحاث.