الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة لتنفيذ توصيات المرأة والشباب والمحلية

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 50

تنفيذ حملة بيئية في غابات برقش السياحية

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 49

الملك يعود إلى أرض الوطن

أكثر من 3.5 مليون شخص تلقى مطعوم كورونا

تعديل مكافآت العاملين على حساب صندوق الدعوة

شؤون الأسرة يطلق نتائج دراسة واقع دور رعاية المسنين في الأردن

نواب يطلعون على واقع وتحديات المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

وزارة الشباب تتفقد احتياجات مديرية شباب العقبة ومرافقها

الإثنين، 01-11-2021 05:30 م

البنك المركزي يطلق الحملة الوطنية ادخر.. لتزدهر

10202127174815800244126


الوكيل الاخباري - اطلق البنك المركزي الاردني، الاثنين، مبادرة الادخار الوطنية تحت شعار "ادخر.. لتزدهر"، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرسمية، والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
 
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز الذي رعى حفل إطلاق المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية عموما، وثقافة الادخار خصوصا لدى الأفراد كافة من مختلف الفئات العمرية، والتشجيع على الادخار لما شأنه تعزيز المنعة المالية للأفراد وتمكينهم من التخطيط المالي السليم لمستقبل آمن.

وأوضح أن البنك المركزي، عمل وبالتعاون مع شركاء المبادرة الرئيسيين على إعداد خطة عمل تفصيلية لتوحيد وتأطير الجهود المبذولة تحت مظلة واحدة، بحيث تضم مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس وتعزيز وتطوير ثقافة الادخار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FB_IMG_1592287466542-scaled

العراق يعتزم توقيع عقود مع السعودية للاستثمار في مجالات الطاقة

24b4c715-e294-4f70-b97e-6fee8bfae2d7_16x9_1200x676

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصعد للمرتبة الثامنة عالمياً

image

خام دبي عند أعلى مستوى منذ 2014 في أكتوبر

natural-gas

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا اليوم الإثنين

617fb1094c59b73ea26a7fa8

موسكو: عقد الغاز مع مولدوفا يصب في مصلحة الطرفين

102021319504773067769

أسعار الذهب الاثنين 1/ 11/ 2021

أخبار متعلقة
10202123222615115774397

عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يقفز 90 %

1020212113223732687003

البنك المركزي: جميع القطاعات ساهمت بالنمو باستثناء المطاعم

البنك المركز

انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي

1020211020018291817950

البنك المركزي : ارتفاع قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 0.9%

61680b534236046256238d36

الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد بعد قرار أردوغان

9202122222542831723742

البنك المركزي : تعميم بخصوص إجراءات العناية المبسطة