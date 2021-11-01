البنك المركزي يطلق الحملة الوطنية ادخر.. لتزدهر

الوكيل الاخباري - اطلق البنك المركزي الاردني، الاثنين، مبادرة الادخار الوطنية تحت شعار "ادخر.. لتزدهر"، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرسمية، والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.



وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز الذي رعى حفل إطلاق المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية عموما، وثقافة الادخار خصوصا لدى الأفراد كافة من مختلف الفئات العمرية، والتشجيع على الادخار لما شأنه تعزيز المنعة المالية للأفراد وتمكينهم من التخطيط المالي السليم لمستقبل آمن.



وأوضح أن البنك المركزي، عمل وبالتعاون مع شركاء المبادرة الرئيسيين على إعداد خطة عمل تفصيلية لتوحيد وتأطير الجهود المبذولة تحت مظلة واحدة، بحيث تضم مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس وتعزيز وتطوير ثقافة الادخار.

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