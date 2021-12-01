البنك المركزي ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية

الوكيل الإخباري - انضَمَّ البنك المركزي الأردني إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية بعد أن قامت الشبكة وبموافقة جميع أعضائها بقبول طلب العضوية الذي تقدم به البنك المركزي الأردني.

اضافة اعلان



وبين البنك المركزي في بيان صحفي له اليوم الاربعاء، ان هذا التحالف الذي يضم 100 عضو و 16 مراقباً من مختلف البنوك المركزية والهيئات الإشرافية والرقابية المالية في العالم، يهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقيات باريس وغلاسكو للمناخ، وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ، وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.



وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم هذه الشبكة بالتشجيع على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر والتوعية بمخاطر تغير المناخ بالإضافة إلى إصدار الدراسات التحليلية وعقد الندوات والاجتماعات بشكل دوري.



وأعربت الشبكة عن التقدير الكبير من قبل كافة أعضائها لتوجه البنك المركزي الأردني إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الفعالة لمخاطر البيئة والتغير المناخي في القطاع المالي من خلال الانضمام إلى هذا التحالف، مشيرة الى أن مشاركة البنك المركزي الأردني بهذا التحالف ستساعده على فهم أفضل للآثار المترتبة على ظاهرة تغير المناخ ودعم خطط عمله المستقبلية في مجال التمويل الأخضر وإدارة مخاطر تغير المناخ.



وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية البنك المركزي الأردني وإدراكه للتحديات التي قد تنشأ عن تغير المناخ والمخاطر البيئية التي تواجه جميع دول العالم والحد من تأثير هذه التحديات على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي في المملكة، بالإضافة إلى رفع وعي القطاع المصرفي والمالي في الأردن بتبعات هذه المخاطر والتحديات.



كما تأتي لترسيخ مفهوم التمويل الأخضر الذي يهدف إلى توجيه التمويل والاستثمارات نحو المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة وبما يعزز النمو الاقتصادي في المملكة، مع الحد من التلوث البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وصولاً إلى التنمية المستدامة.



يشار الى أن البنك المركزي الأردني يقوم حالياً بالتحضير للبدء بإعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل الأخضر في المملكة بالتشارك مع القطاع المصرفي والمالي باعتبارها تمثل جهودا مكملة لجهود وطنية أخرى على هذا الصعيد وبشكل خاص الخطة الوطنية للنمو الأخضر في الأردن (2021-2025).