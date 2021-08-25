البنوك الأردنية في فلسطين تقرض 114 مليون دينار بالنصف الأول

الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار 114.5 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.



وبذلك فقد ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 4.7 % لتصل إلى 2.52 مليار دينار مقارنة مع 2.41 مليار دينار في نهاية العام 2020.

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