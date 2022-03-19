السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

أردوغان يفتتح أطول جسر معلق في العالم

استمرار الأجواء الباردة في أغلب مناطق المملكة

الأغذية العالمي: سلاسل الإمداد تنهار في أوكرانيا

الاسد يلتقي محمد بن راشد في دبي

تشغيل سد ابن حماد بسعة 4 مليون متر مكعب - صور

مطالبة باستحداث مجلس أمن غذائي في الأردن

موسكو تعلن عن تقارب مع أوكرانيا

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا .. وجامعة تؤجل دوامها

الأمن: ضبط شخص ظهر وهو يطلق النار من مركبة

السبت، 19-03-2022 06:57 ص

البنوك اللبنانية تخطط لإضراب ردا على أوامر قضائية

مصرف لبنان


الوكيل الإخباري - تخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت سبعة بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في بلد غارق في أزمة منذ 2019.

اضافة اعلان


وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإضراب تحذيري ضد ما أسمته "تعسفية" بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول سبعة بنوك منذ 14 مارس ومنع ستة من مسؤوليها التنفيذيين من السفر.


وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن الإجراءات التي اتخذها بعض القضاة زادت التوتر، وطلب من المدعي العام "اتخاذ الإجراءات المناسبة".


أصيبت البنوك اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي في 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة الناجمة عن عقود من الفساد والهدر الحكوميين، مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم. وهذه أشد أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.


وأمرت القاضية غادة عون بتجميد أصول ستة من البنوك أثناء قيامها بالتحقيق في المعاملات بينها وبين البنك المركزي.


أما السابع فهو فرانسبنك، وأمر قاض آخر بتجميد أصوله في حكم لصالح رجل رفع دعوى قضائية تطالب البنك بإعادة فتح حسابه ودفع وديعته نقدا.
وقال فرنسبنك الخميس إن الأمر يعني أنه لا يمكنه صرف أموال، بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام، إذ تم إغلاق خزائنه.


والفشل اللبناني في إقرار قانون لمراقبة رأس المال منذ بدء الأزمة سمح للمصارف بفرض ضوابط غير رسمية لا تعامل المودعين على حد سواء. وتقول البنوك إنها تطالب بمثل هذا القانون.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
الذهب

الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

194928931_5570692786336937_8831046569478941703_n

مطالبة باستحداث مجلس أمن غذائي في الأردن

62346c82c4f83

بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين

2_375251_large

الطاقة الدولية تدعو العالم إلى خفض استهلاك النفط

GTTM1154Jh1JTt9QKVi79C9bpMZ1wLmsueKm8nTx

تراجع أسعار الذهب عالميًا

62342aed1cdcc

استراتيجية وطنية: انتهاء مشروع التحول الرقمي في الأردن عام 2025

أخبار متعلقة
6225bddd4236041d57003f49

كوريا الجنوبية تعلق تعاملاتها مع البنك المركزي الروسي

320222135934175406219

لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط القروض قُبيل رمضان

5-6

حكم يلزم بنوكاً لبنانية بتحويل أموال محتجزة لبريطانيين.. هل يفتح باب المطالبات؟

395369_6_1617126626

خبير اقتصادي يدعو لتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

37682_large

ارتفاع ودائع القطاع الخاص في البنوك لتصل إلى 36.83 مليار دينار

62205d944236044f34370fc3

أسعار المحروقات تحلق في لبنان مع ارتفاع أسعار النفط عالميا