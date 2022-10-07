الجمعة 07-10-2022
الوكيل الاخباري

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الدفاع المدني تتعامل مع 60 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع

أسعار الذهب في الأردن اليوم

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لأجل غير مسمى

الشبول ينعى الزميل الصحافي ممدوح حوامدة

انخفاض أسعار الزيوت النباتية والألبان واللحوم عالمياً في أيلول الماضي

وفاة و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

وفاة الصحفي ممدوح حوامدة

 
الجمعة، 07-10-2022 12:55 م

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لأجل غير مسمى

لبنان ٤


الوكيل الاخباري - قال مصرفيان إن البنوك اللبنانية قررت بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى، بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد.

اضافة اعلان


وذكر المصرفيان، لوكالة رويترز، أن البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلقة بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من شهر.


وأغلقت البنوك قرابة أسبوع الشهر الماضي، بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية تشرين الأول/ أكتوبر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.


ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق، إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.


ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف الأزمة الناجمة عن عقود من الهدر في الإنفاق والفساد.


وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة بأكثر من 90%، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

 

وكالات


إقرأ ايضا
الذهب٣

أسعار الذهب في الأردن اليوم

و

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي

زيوت

انخفاض أسعار الزيوت النباتية والألبان واللحوم عالمياً في أيلول الماضي

النفط٢

تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

ذهب٢

الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ آذار 2022

وزارة المالية

4.8 مليار الإيرادات المحلية لنهاية تموز الماضي

أخبار متعلقة
يييييي

لبنان يخفض سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار

ببببببب

مع إغلاق المصارف.. هبوط جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار

2efd44fe-d5c6-4b6d-9cbe-dbd8cf67e353--DBWXO

المركزي اللبناني يتوقف كليا عن توفير الدولار لواردات البنزين

للال

لبنان .. لا قدرة على تأمين الكهرباء إلا لساعتين والطاقة الشمسية الخيار الوحيد