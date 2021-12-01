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البنوك المحلية أقرضت 1.34 مليار دينار في 10 شهور

الأربعاء، 01-12-2021 09:46 م

البنوك المحلية أقرضت 1.34 مليار دينار في 10 شهور

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الوكيل الاخباري - كشفت أحدث أرقام البنك المركزي أن البنوك المحلية أقرضت أموالا بلغت قيمتها 1.34 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

وبذلك، يكون متوسط قيمة الأموال التي تقرضها البنوك المحلية يبلغ نحو 134 مليون دينار شهريا.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية تشرين الأول (اكتوير) الماضي 29.97 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الشهور العشرة الأولى بنسبة %4.6 مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

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