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الأربعاء، 02-11-2022 07:17 ص

البنوك المركزية لدول العالم تشتري كمية قياسية من الذهب

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات المجلس العالمي للذهب أن البنوك المركزية لدول العالم اشترت كمية قياسية من الذهب، وخصوصا في الربع الثالث من العام الجاري.

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وتشير بيانات المجلس إلى أن البنوك المركزية للدول اشترت نحو 700 طن من الذهب منذ يناير الماضي، منها 399 طنا في الربع الثالث من العام.


وحسب تقرير المجلس، فإن الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 28% في الربع قبل الأخير من عام 2022.


ويتوقع المجلس العالمي للذهب انخفاض الحجم الإجمالي للاستثمارات هذا العام، حيث تعوض المشتريات النشطة بالتجزئة عن تراجع صناديق المؤشرات المتداولة وانخفاض الطلب في التداول خارج البورصة.

 

روسيا اليوم


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