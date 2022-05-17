الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لا شبهة جنائية.. العثور على جثة شخص بمنزله في أبو نصير

ليبيا: مواجهات مسلحة بعد دخول حكومة باشاغا طرابلس

روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

الخلايلة: تكلفة الحج هذا العام ستكون كما الأعوام الماضية وغرف 3 و 4 نجوم للحجاج الأردنيين

رسائل نصية بفواتير الكهرباء المدعومة على هواتف المشمولين

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

مدير السير: لا حملات على تظليل المركبات ونتعامل وفق القانون

قطر: معدل التضخم يقفز بنسبة 4.6 بالمائة الشهر الماضي

الغذاء والدواء تبحث مع هولندا الاعتراف بالمنتجات الغذائية الأردنية

استقرار أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار

الثلاثاء، 17-05-2022 09:18 ص

البنوك اليابانية خسرت مليارات الدولارات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

628314764236047c7e5cc453


الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام يابانية بأن أكبر المجموعات المصرفية اليابانية خسرت أكثر من 2.71 مليار دولار في السنة المالية 2021 المنتهية في 31 مارس، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب قناة NHK فإن أكبر المجموعات المصرفية اليابانية "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"سوميتومو ميتسوي"، و"ميزوهو"، خسرت أكثر من 350 مليار ين (2.71 مليار دولار) في السنة المالية 2021 المنتهية في 31 مارس.

وتقدر خسائر سوميتومو ميتسوي على وجه الخصوص بنحو 100 مليار ين (773.7 مليون دولار)، وميتسوبيشي يو اف جي 140 مليار ين (1.08 مليار دولار)، وميزوهو 116.1 مليار ين (898.3 مليون دولار).

ويعزى الجزء الأكبر من الخسائر إلى استحالة سداد القروض الصادرة لهم من العملاء في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

وسبق أن فرضت اليابان عدة حزم من العقوبات ضد روسيا، وقامت باستبعاد روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلا، وفرضت حظرا على تصدير حوالي 300 سلعة إلى روسيا، فضلا عن حظر تصدير السيارات الفاخرة والسلع الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك فرضت اليابان عقوبات على مئات الأشخاص من روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وضد 201 شركة ومنظمة روسية، بما في ذلك البنوك الروسية الكبرى.

كما دعا رئيس الوزراء الياباني إلى تقليل اعتماد البلاد على موارد الطاقة الروسية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
15-7

روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

130066-1911647249

رغم ارتفاع الواردات.. مصر تخطط لصادرات بـ 30 مليار دولار

thumbs_b_c_b83736fb0fe6db162ba59a22036ad94c

الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع المجر بالموافقة على حظر النفط الروسي

4 - Copy

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

427979

قطر: معدل التضخم يقفز بنسبة 4.6 بالمائة الشهر الماضي

423459

استقرار أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار

أخبار متعلقة
6281ad6f42360470587ffbda

بلومبيرغ: ألمانيا ستمتنع عن استيراد النفط الروسي قبل نهاية العام

627f1d09423604611e3f8f63

صحيفة صينية: إجراءات روسيا المضادة وجهت ضربة قوية للدولار

329G2E4-highres

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

62737fd24c59b7661f24e913

اليابان ترفض فرض حظر فوري على شراء النفط الروسي

download (3)

روسيا تتوقع انكماش اقتصادها 12.4% في عام 2022

62665cd94c59b748f9720c25

سويسرا جمدت 9 مليارات دولار من الأصول الروسية