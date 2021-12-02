البنوك تقرض 1.34 مليار دينار في 10 شهور

الوكيل الإخباري - كشفت أحدث أرقام البنك المركزي أن البنوك المحلية أقرضت أموالا بلغت قيمتها 1.34 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

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وبذلك، يكون متوسط قيمة الأموال التي تقرضها البنوك المحلية يبلغ نحو 134 مليون دينار شهريا.



وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية تشرين الأول (اكتوير) الماضي 29.97 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.



وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الشهور العشرة الأولى بنسبة %4.6 مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.



وتعرف التسهيلات الائتمانية بأنها الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.



كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 27.26 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوير) الماضي مرتفعة بنسبة 4.3 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره مليار دينار.



وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك. وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الأول (اكتوير) الماضي 2.8 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.5 %.



وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 9.3 %.



في حين بلغت قيمة التسهيلات من نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 18.83 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة ارتفاع بلغت 2 %.



وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 62.8 %، وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.91 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 12.3 %.



في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية تشرين الأول (اكتوير) الماضي 212.4 مليون دينار مقارنة مع 194.6 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9.1 %. في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 203.6 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بتراجع نسبته 5 %.(الغد)