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الثلاثاء، 27-12-2022 04:01 م

البورصات الآسيوية تحقق مكاسب بعد تخفيف الصين قيود كورونا

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الوكيل الإخباري - حققت معظم أسواق الأسهم الآسيوية مكاسب اليوم الثلاثاء بعد إعلان الصين تخفيف المزيد من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الرغم من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

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وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن القادمين من خارج البلاد لن يضطروا بعد الآن للخضوع لحجر صحي بداية من الثامن من يناير المقبل.

وقفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8% ليصل إلى 3089.39 نقطة، بينما كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة عيد الميلاد كما هو الحال في أستراليا.


وكانت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد. ( روسيا اليوم )

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