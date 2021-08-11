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الأربعاء، 11-08-2021 11:37 ص

البورصات الأوروبية تسجل مستويات قياسية

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الوكيل الاخباري- بلغت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الأربعاء، وتتجه صوب تسجيل أطول موجة مكاسب في شهرين.اضافة اعلان


وجاء الارتفاع بدعم من صعود أسهم البنوك وشركات التعدين. وزاد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 بالمئة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وسجلت شركات التعدين أكبر مكاسب، مرتفعة 0.7 بالمئة، بينما دعمت عائدات السندات الحكومية المستقرة أسهم البنوك.

وكسب سهم بنك "إيه بي إن أمرو" الهولندي 3.2 بالمئة، بعد أن قال إنه سيستأنف سداد توزيعات نقدية بفضل التعافي الاقتصادي، الذي ساهم في زيادة صافي الربح بما يفوق التوقعات.

وصعد سهم شركة الأمن الالكتروني البريطانية "أفاست" 3.2 بالمئة، بعدما وافقت منافستها الأمريكية "نورتون لايف لوك" على شراء الشركة بما يصل إلى 8.6 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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