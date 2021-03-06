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السبت، 06-03-2021 02:23 م

البورصة الأمريكية ترتفع بشكل ملحوظ بعد صدور إحصاءات التوظيف

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الوكيل الاخباري - ارتفعت البورصة الأمريكية، أمس الجمعة، بشكل ملحوظ بعد صدور إحصاءات توظيف إيجابية.

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وجاء هذا الارتفاع بعد 3 أيام من الهبوط على خلفية تشاؤم المستثمرين من التضخم المالي. 

وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بـ1.86 في المئة ليصل إلى 31497.88 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 1.55 في المئة إلى 12920.16 نقطة. 


كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا – بنسبة 1.95 في المئة إلى 3841.86 نقطة.

 

وكانت إحصاءات التوظيف، التي نشرت يوم الجمعة، أفضل بكثير من التوقعات. فقد انخفضت البطالة في الولايات المتحدة بشهر شباط/فبراير حتى 6.2 بالمئة مقارنة بـ6.3 في المئة في كانون الثاني/يناير.

 

 

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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