البورصة الأميركية تغلق على مكاسب قوية

الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس الثلاثاء.

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وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.06% إلى 27480.03 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا بنسبة 1.78%، إلى 3369.16 نقطة.



فيما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 1.85% إلى 11160.57 نقطة، وفقا لما أظهرته التداولات.

ويراهن المستثمرون على أن الانتخابات الرئاسية ستحسم دون الدخول في عملية طويلة، ما سيؤدي إلى صفقة سريعة بشأن المزيد من التحفيز المالي.







المصدر : روسيا اليوم

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