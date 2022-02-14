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الإثنين، 14-02-2022 02:47 م

البورصة السعودية تشهد أول إدراج في 2022

Saudi stocks44


الوكيل الإخباري-بدأت البورصة السعودية الرئيسية، الإثنين، استقبال أول إدراج في 2022، ويخص شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.

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وتتداول الشركة بحدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 بالمئة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/-10 بالمئة.


وتطبق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، واعتبارا من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 بالمئة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.


وبعد مرور ساعتين ونصف لتداولات البورصة اليوم، ارتفع السهم 7.5 بالمئة عند 86 ريال (22.9 دولار).


وطرحت الشركة 6.3 ملايين سهم، تمثل 30 بالمئة من رأسمالها، 90 بالمئة من الأسهم المطروحة تم طرحها للمستثمرين من المؤسسات و10 بالمئة للأفراد.
وبلغت حصيلة الاكتتاب 504 ملايين ريال (134.4 ألف دولار) من شريحتي الطرح للمؤسسات والأفراد.


وتعمل "أنابيب الشرق" بمجال صناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب، وصنع أنابيب ومواسير وأشكال مجوفة ووصلات أنابيب، أو مواسير ومعالجة وطي المعادن بالصقل والتلميع.


وحسب مسح لـ"الأناضول"، شهدت البورصة السعودية الرئيسة تسعة إدراجات العام الماضي، لشركات: الخريّف لتقنية المياه والطاقة، ذيب لتأجير السيارات، التنمية الغذائية، العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، أكوا باور، العربية للتعهدات الفنية، النايفات للتمويل، وتداول السعودية، والمنجم للأغذية.


وتضم البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 200 شركة موزعة على 20 قطاعا.

 

الاناضول

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