البورصة المصرية تحقق أعلى مستوى منذ 2020 بسبب العرب

الوكيل الاخباري-ربحت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 8.1 مليار جنيه، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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واخترق المؤشر الرئيسي مستوى 12500 نقطة ليحقق أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، ويغلق عند مستوى 821.742 مليار جنيه.



وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.1 مليار جنيه والكمية 721 مليون ورقة منفذة على 68 ألف عملية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 214 مليون جنيه في حين قصد المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيمة بنحو 30 مليون جنيه و184 مليونًا على التوالي.

روسيا اليوم